Подозреваемого в стрельбе в Нарве взяли под стражу

Позавчера утром в 9:10 в полицию сообщили, что в Нарве на проспекте Кангеласте произошла стрельба, в результате которой был ранен 30-летний мужчина. Пострадавшему оказали первую помощь на месте происшествия и отвезли его в больницу. Стрелок сбежал с места происшествия.

Полиция запустила масштабную операцию, куда привлекли патрули, сотрудников быстрого реагирования и собаку-ищейку, и за три часа полиция задержала в Нарве на улице Уускюла в качестве подозреваемого в стрельбе 49-летнего мужчину. Согласно подозрению, мужчина неоднократно стрелял в сторону пострадавшего.

Для выяснения обстоятельств инцидента начали уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает покушение на убийство.

Вчера Вируская окружная прокуратура ходатайствовала перед судом об аресте подозреваемого.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа, подозреваемый ранее был наказан в уголовном порядке. "Неоднократно стреляя из огнестрельного оружия на улице в сторону пострадавшего, в действительности подвергали опасности здоровье, жизнь и имущество и других находившихся в это время на улице лиц. Поэтому арест подозреваемого неизбежно необходим, потому что при применении ни одной более легкой меры пресечения помимо ареста невозможно исключить или минимизировать опасность совершения новых преступлений против личности".

Она добавила, что также есть основание считать, что находясь на свободе, подозреваемый может начать уклоняться от уголовного производства, боясь предстоящего возможного наказания, и уехать из Эстонии и не вернуться сюда.