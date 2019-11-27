Подозрение: молодой человек на авто сбил 14-летнюю школьницу с целью убить ее

Медики доставили пострадавшую в Северо-Эстонскую региональную больницу, и, к счастью, ее травмы оказались неопасными.

Через несколько часов после аварии полиция задержала скрывшегося водителя. Им оказался 23-летний Рагнар. Он был выпивший, но степень опьянения до криминальной не дотягивала. Харьюский уездный суд на два месяца заключил молодого человека под стражу. Также ему запрещено общаться с кем бы то ни было, кроме своего адвоката.

Согласно предъявленному прокурором Дианой Хелила подозрению, Рагнар был знаком с девочкой и сбил ее специально с целью убить.

Ранее в уголовном порядке он не наказывался, но прокуратура, принимая во внимание собранные полицией данные о привычках молодого человека и обстоятельствах аварии, посчитала, что он может совершить новые преступления. Полный запрет на общение был аргументирован необходимостью исключить возможное оказание давление на свидетелей.

Адвокат Рагнара Карине Нерсесян считает, что ее клиента следует незамедлительно освободить из-под стражи. По ее словам, Рагнар себя в попытке убийства виновным не признает и утверждает, что девочка сама выбежала на дорогу.