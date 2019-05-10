Подготовка убийства, бегство с места ДТП, драка с судьей. Планировавшие масштабную поставку фентанила в США жители Эстонии и раньше имели проблемы с законом

Через пять минут после инцидента Магеррамов вновь подошел к судье и стал настоятельно просить его выйти на улицу, чтобы разобраться. После того, как судья отказался и спросил у Магеррамова, кто он такой, что он должен с ним выходить, Магеррамов ударил судью кулаком в челюсть, причинив боль и нанеся видимые повреждения.

В ходе договорного производства Магеррамов получил восемь месяцев тюрьмы условно с испытательным сроком в полтора года.

4 сентября 2016 года, в 11:04 Николай Нифталиев ехал по Рандвере теэ на автомобиле Mercedes-Benz S450 в качестве водителя, не имея прав соответствующей категории. Ранее он уже отстранялся от управления моторно-транспортным средством.

В определенный момент Нифталиев потерял контроль над транспортным средством и отклонился на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Honda, водитель которого в результате случившегося получил травмы.

Сам Нифталиев первой помощи пострадавшему не оказал, в центр тревоги не сообщил и скрылся с места происшествия. Суд наказал его четырехдневным арестом. Примечательно, что на тот момент он уже имел пять действующих наказаний за проступки, связанные с нарушением ПДД.

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) вчера сообщило, что пятерым жителей Эстонии предъявлено обвинение в крупном наркопреступлении: мужчины якобы планировали ввезти в страну синтетическое наркотическое вещество фентанил и его еще более опасное производное карфентанил.

Деяния мужчин будет рассматривать Манхэттенский федеральный суд, обвинение предъявлено Евгению Бокову, Виктору Литвинчуку, Амиду Магеррамову, Николаю Нифталиеву и Виталию Воронюку. В ходе следствия обнаружилось, что во владении мужчин было более пяти килограммов содержащих фентанил и карфентанил веществ, с такими наркотиками это дело — одно из крупнейших в истории США. Мужчин арестовали еще в 2018 году в Эстонии.

Четверо мужчин находятся в США, пятый, Николай Нифталиев, ждет в Эстонии выдачи, процесс идет. Фентанил и карфентанил исключительно опасны, подчеркивает DEA, для убийства человека достаточно пары доз размером с крупинку соли, вещество в 1000 раз сильнее, например, героина.

Жители Эстонии попались, когда с октября 2017 года по август 2018 года подготавливали большую партию наркотиков для перевозки в США. Они общались с человеком, которого считали международным наркоторговцем, но который на самом деле был связан с органами охраны правопорядка.

Боков (44), Магеррамов (38), Нифталиев (32) и Воронюк (36) — жители Эстонии, Литвинчук (39) — гражданин России. В случае признания виновными мужчин может ожидать тюремное заключение сроком от 10 лет до пожизненного.