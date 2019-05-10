10.05.2019, 15:40

Подготовка убийства, бегство с места ДТП, драка с судьей. Планировавшие масштабную поставку фентанила в США жители Эстонии и раньше имели проблемы с законом

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rus.delfi.ee
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Narkoteema fentanüülist
FentanüülidoosFoto: Andres Putting

Трое из пяти жителей Эстонии, обвиняемых в США в подготовке крупного наркопреступления, - Евгений Быков, Виталий Воронюк и Амид Магеррамов — ранее уже наказывались в уголовном порядке. В порядке производства о проступке наказывался один человек из пяти.

Евгений Быков с апреля 2000 года по апрель 2008 года должен был провести в тюрьме за подготовку убийства трех человек. Он привлек наемного убийцу из России, приобрел оружие, распланировал детали и пренебрег тем, что также подвергает опасности жизнь и здоровье сторонних людей. Быков ходатайствовал о досрочном освобождении и осенью 2006 году суд ходатайство удовлетворил.

Виталий Воронюк оказался на скамье подсудимых в позапрошлом году. В его распоряжении до 20 июня 2016 года незаконно находилось огнестрельное оружие и патроны. Из этого оружия 20 июля 2016 года, в 00:30, Воронюк дважды выстрел перед домом на адресу Ляэнемере теэ, 3 в Таллинне в воздух, что находящие рядом людей расценили как угрозу. За тяжкое нарушение общественного порядка суд наказал Воронюка одни годом, тремя месяцами и 28 днями условного заключения с испытательным сроком в два года.

Суд над Амидом Магеррамовым состоялся также в 2016 году. Мужчину обвиняли в том, что 24 октября 2015 года около 15:20 он во время соревнований по карате в Таллиннском спортхолле ударил судью ладонью в лицо, причинив ему физическую боль. После этого Магеррамов обхватил судью руками и попытался повалить, но судья оказал сопротивление и Магеррамову не удалось совершить задуманное. Находящиеся рядом люди поспешили на помощь и разняли мужчин.

Через пять минут после инцидента Магеррамов вновь подошел к судье и стал настоятельно просить его выйти на улицу, чтобы разобраться. После того, как судья отказался и спросил у Магеррамова, кто он такой, что он должен с ним выходить, Магеррамов ударил судью кулаком в челюсть, причинив боль и нанеся видимые повреждения.

В ходе договорного производства Магеррамов получил восемь месяцев тюрьмы условно с испытательным сроком в полтора года.

4 сентября 2016 года, в 11:04 Николай Нифталиев ехал по Рандвере теэ на автомобиле Mercedes-Benz S450 в качестве водителя, не имея прав соответствующей категории. Ранее он уже отстранялся от управления моторно-транспортным средством.

В определенный момент Нифталиев потерял контроль над транспортным средством и отклонился на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Honda, водитель которого в результате случившегося получил травмы.

Сам Нифталиев первой помощи пострадавшему не оказал, в центр тревоги не сообщил и скрылся с места происшествия. Суд наказал его четырехдневным арестом. Примечательно, что на тот момент он уже имел пять действующих наказаний за проступки, связанные с нарушением ПДД.

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) вчера сообщило, что пятерым жителей Эстонии предъявлено обвинение в крупном наркопреступлении: мужчины якобы планировали ввезти в страну синтетическое наркотическое вещество фентанил и его еще более опасное производное карфентанил.

Деяния мужчин будет рассматривать Манхэттенский федеральный суд, обвинение предъявлено Евгению Бокову, Виктору Литвинчуку, Амиду Магеррамову, Николаю Нифталиеву и Виталию Воронюку. В ходе следствия обнаружилось, что во владении мужчин было более пяти килограммов содержащих фентанил и карфентанил веществ, с такими наркотиками это дело — одно из крупнейших в истории США. Мужчин арестовали еще в 2018 году в Эстонии.

Четверо мужчин находятся в США, пятый, Николай Нифталиев, ждет в Эстонии выдачи, процесс идет. Фентанил и карфентанил исключительно опасны, подчеркивает DEA, для убийства человека достаточно пары доз размером с крупинку соли, вещество в 1000 раз сильнее, например, героина.

Жители Эстонии попались, когда с октября 2017 года по август 2018 года подготавливали большую партию наркотиков для перевозки в США. Они общались с человеком, которого считали международным наркоторговцем, но который на самом деле был связан с органами охраны правопорядка.

Боков (44), Магеррамов (38), Нифталиев (32) и Воронюк (36) — жители Эстонии, Литвинчук (39) — гражданин России. В случае признания виновными мужчин может ожидать тюремное заключение сроком от 10 лет до пожизненного.

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