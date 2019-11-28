28.11.2019, 13:10

Под видом селитры в Эстонию пытались ввести 1800 блоков сигарет


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MTA hävitab salasigarette
MTA hävitab salasigaretteFoto: Andres Putting

В ходе проведения на таможенном посту Ивангорода досмотра направлявшегося в Эстонию грузового железнодорожного состава оказалось, что в грузовом отделении одного из вагонов находятся свертки, обмотанные черной полиэтиленовой пленкой, а в них - пачки сигарет разных марок.

Всего таможенники насчитали 24 свертка, в которых находилось 1800 блоков сигарет. Вагон следовал по железнодорожной накладной и перемещал товар ”селитра аммиачная (нитрат аммония прочий)”. Отправителем товара значилась фирма из Нижнего Новгорода, ждали груз в Эстонии.

В декларации на товары сигареты указано не было, сообщает СЗТУ РФ.

По данному факту Кингисеппской таможней возбуждено дело, проводятся необходимые процессуальные действия.

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