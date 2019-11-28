Под видом селитры в Эстонию пытались ввести 1800 блоков сигарет
В ходе проведения на таможенном посту Ивангорода досмотра направлявшегося в Эстонию грузового железнодорожного состава оказалось, что в грузовом отделении одного из вагонов находятся свертки, обмотанные черной полиэтиленовой пленкой, а в них - пачки сигарет разных марок.
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