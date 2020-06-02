02.06.2020, 09:51
Под Таллинном водитель с признаками опьянения врезался в столб
Вчера на круге Лагеди в Харьюмаа произошло ДТП. Согласно первоначальным данным, 51-летний мужчина с признаками опьянения не справился с управлением Audi A4 и врезался в уличный фонарь.
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад
Итальянские врачи развенчали самый популярный миф о коронавирусе