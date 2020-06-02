02.06.2020, 09:51

Под Таллинном водитель с признаками опьянения врезался в столб

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Politseioperatsioon Suurupis
Politseibuss maanteel (foto on illustratiivne).Foto: Taavi Sepp

Вчера на круге Лагеди в Харьюмаа произошло ДТП. Согласно первоначальным данным, 51-летний мужчина с признаками опьянения не справился с управлением Audi A4 и врезался в уличный фонарь.

Инцидент произошел в понедельник в 18:15. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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