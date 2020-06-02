Под Таллинном водитель с признаками опьянения врезался в столб

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Politseibuss maanteel (foto on illustratiivne). Foto: Taavi Sepp

Вчера на круге Лагеди в Харьюмаа произошло ДТП. Согласно первоначальным данным, 51-летний мужчина с признаками опьянения не справился с управлением Audi A4 и врезался в уличный фонарь.