18.07.2020, 17:21
Под Сауэ двое мотоциклистов из Италии наехали на лежавшего на дороге лося и оказались в больнице(8)
Сегодня ночью в районе Сауэ произошла авария: двое граждан Италии на мотоциклах нахали на лося.
Сегодня ночью в районе Сауэ произошла авария: двое граждан Италии на мотоциклах нахали на лося.
По неподтвержденным пока данным, на дороге лежал уже мертвый лось. У Delfi имеется информация, что сначала животное сбил грузовик и скрылся с места происшествия.
Оба мотоциклиста были доставлены в больницу. Информации о характере их травм пока нет.
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