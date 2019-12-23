Под Рапла нашли мертвым объявленного в розыск 30-летнего мужчину

Райн ушел из своего дома в Рапла в ночь на пятницу в неизвестном направлении. Телефон мужчина оставил дома.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, следов насилия на теле мужчины не обнаружено. На данный момент у стражей порядка нет причин подозревать, что его смерть наступила в результате преступления.