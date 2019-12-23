Под Рапла нашли мертвым объявленного в розыск 30-летнего мужчину

Полиция в воскресенье вечером обратилась за помощью в установлении местонахождения 30-летнего Райна. Сегодня близ Рапла был найден труп мужчины.
Райн ушел из своего дома в Рапла в ночь на пятницу в неизвестном направлении. Телефон мужчина оставил дома.
Как сообщила в понедельник пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, следов насилия на теле мужчины не обнаружено. На данный момент у стражей порядка нет причин подозревать, что его смерть наступила в результате преступления.
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