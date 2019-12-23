23.12.2019, 14:08

Под Рапла нашли мертвым объявленного в розыск 30-летнего мужчину

 (1)
EST
Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Pommikahtlus Narva mnt 13 juuresFoto: Madis Veltman

Полиция в воскресенье вечером обратилась за помощью в установлении местонахождения 30-летнего Райна. Сегодня близ Рапла был найден труп мужчины.

Райн ушел из своего дома в Рапла в ночь на пятницу в неизвестном направлении. Телефон мужчина оставил дома.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, следов насилия на теле мужчины не обнаружено. На данный момент у стражей порядка нет причин подозревать, что его смерть наступила в результате преступления.

Читайте также: