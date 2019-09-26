26.09.2019, 17:40

Под прицелом жители Ида-Вирумаа: мошенники вновь выманили десятки тысяч евро под предлогом инвестирования

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EurodFoto: Madis Veltman

В течение последних двух недель в Идаской префектуре было зарегистрировано два случая мошенничества, в которых жертвы лишились в общей сложности 58 600 евро. Мошенники предложили своим жертвам возможность хорошо заработать инвестированием через интернет-биржу.

По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Сергея Масленникова, в полицию недавно обратилась 62-летняя жительница Нарвы, которая лишилась 40 000 евро после того, когда в июле она приняла предложения инвестировать свои сбережения.

„Мошенники действовали по типичной схеме. Женщине позвонили с иностранного номера, говорили по-русски, предложили возможность быстро заработать, не прикладывая для этого никаких усилий. Женщина установила на свой компьютер программу Anydesk, чем предоставила возможность чужому человеку зайти в ее компьютер и получить доступ к ее личным данным. Женщина сделала несколько переводов на несколько зарубежных счетов, полагая, что сумма вложений вырастет в несколько раз", — рассказал Масленников.

„Хотя сначала женщина видела на экране, что суммы постоянно растут, она не смогла забрать свои деньги. Наоборот, под всякими предлогами у нее требовали дополнительных выплат", — добавил капитан полиции.

24 сентября в полицию обратился 68-летний житель Йыхвиской волости, которому также позвонили в июле и предложили возможность торговать крипто-валютой. Мужчина перевел на счет двух фирм в общей сложности 18 600 и понял, что его обманули, только тогда, когда он захотел снять прибыль и него за это потребовали дополнительную плату.

Звонки от мошенников могут поступать как с эстонских, так и с иностранных номеров. Звонящие говорят обычно по-русски, иногда по-английски, они достаточно назойливы. Если вам позвонили с таким предложением, Департамент полиции и погранохраны и Департамент защиты прав потребителя и технического надзора советуют прервать такой звонок, заблокировать номер и сообщить о звонке на инфотелефон полиции 612 3000. В случае, если вы стали жертвой мошенничества и понесли ущерб, обратитесь в полиции с заявлением.

Сергей Масленников добавил, что очень важно предупредить своих родных и близких от таком мошенничестве. "Хотя жертвами становились люди всех возрастов, самая уязвимая возрастная группа — это пожилые люди, у которых не так много опыта в использовании интернет-услуг. Полиция продолжит со своей стороны превентивную кампанию, участковые полицейские распространяют эту информацию с помощью квартирных товариществ и местного самоуправления", — сказал Масленников.

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