Под прицелом жители Ида-Вирумаа: мошенники вновь выманили десятки тысяч евро под предлогом инвестирования

По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Сергея Масленникова, в полицию недавно обратилась 62-летняя жительница Нарвы, которая лишилась 40 000 евро после того, когда в июле она приняла предложения инвестировать свои сбережения.

„Мошенники действовали по типичной схеме. Женщине позвонили с иностранного номера, говорили по-русски, предложили возможность быстро заработать, не прикладывая для этого никаких усилий. Женщина установила на свой компьютер программу Anydesk, чем предоставила возможность чужому человеку зайти в ее компьютер и получить доступ к ее личным данным. Женщина сделала несколько переводов на несколько зарубежных счетов, полагая, что сумма вложений вырастет в несколько раз", — рассказал Масленников.

„Хотя сначала женщина видела на экране, что суммы постоянно растут, она не смогла забрать свои деньги. Наоборот, под всякими предлогами у нее требовали дополнительных выплат", — добавил капитан полиции.

24 сентября в полицию обратился 68-летний житель Йыхвиской волости, которому также позвонили в июле и предложили возможность торговать крипто-валютой. Мужчина перевел на счет двух фирм в общей сложности 18 600 и понял, что его обманули, только тогда, когда он захотел снять прибыль и него за это потребовали дополнительную плату.