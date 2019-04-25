Под колесами грузовика погиб велосипедист

24 апреля около 20.30 в волости Хийумаа съехавший с парома грузовик направился из Хельтермаа в Кярдла. На шестом километре перед ним неожиданно оказался мужчина, вышедший на дорогу с левой стороны, катя велосипед рядом с собой. Водитель грузовика попытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.

От полученных в результате ДТП тяжелейших травм 62-летний велосипедист погиб на месте.