25.04.2019, 07:20

Под колесами грузовика погиб велосипедист

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rus.delfi.ee
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Под колесами грузовика погиб велосипедист
Foto: Anna Aurelia Mine

Вчера вечером на Хийумаа произошло ДТП с трагическим исходом — в результате столкновения с грузовиком погиб ехавший на велосипеде 62-летний мужчина.

24 апреля около 20.30 в волости Хийумаа съехавший с парома грузовик направился из Хельтермаа в Кярдла. На шестом километре перед ним неожиданно оказался мужчина, вышедший на дорогу с левой стороны, катя велосипед рядом с собой. Водитель грузовика попытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.

От полученных в результате ДТП тяжелейших травм 62-летний велосипедист погиб на месте.

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