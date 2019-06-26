Почему полиция об этом умолчала? Новые подробности стрельбы в Теллискиви: пуля попала в еще одно такси

По словам главы службы по расследованию преступлений против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, скорее всего, третья машина получила пулю случайно рикошетом и специально по ней преступник не стрелял.
В момент стрельбы данная машина ехала по улице Теллискиви и везла семью из Германии в аэропорт. Водитель заметил повреждения от пули только по прибытии в пункт назначения. Полиция поговорила как с водителем, так и с туристами.
По данным Delfi, полиция уже в пятницу утром знала о третьей машине. Пока официальной информации по этому поводу нет.
Ранее Варес сообщил, что, по предварительной версии следствия, Райво, стрелявший в таксистов рано утром в пятницу, выборал своими жертвами водителей такси сознательно, хотя конкретно с данными людьми знаком не был.
”Почему он выбрал именно этих водителей и почему устроил стрельбу на Теллискиви, — этого мы в данный момент не знаем”, — сообщил Варес.
Как водитель, получивший тяжелое ранение, так и его погибший коллега имели в салоне кнопку безопасности, на которую следует нажимать в случае беды. Насколько известно полиции, сделать они этого не успели.
"Мы допросили многих свидетелей и проверили сообщения, чтобы получить по возможности более точную картину произошедшего в пятницу. Знаем, что Юримяэ не передвигался на машине. Полагаем, что он ушел с места происшествия пешком, а затем приехал на место самоубийства общественным транспортом”, — сказал полицейский чиновник и добавил, что личная машина стрелка находилась у него дома.
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