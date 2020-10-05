05.10.2020, 15:27
По улицам Тюри разгуливал мужчина с ножом. Полиции пришлось пригрозить ему табельным оружием
4 октября около 20:45 полиция получила сообщение, что в Тюри на улице Харидузе передвигается мужчина, у которого в руке нож.
4 октября около 20:45 полиция получила сообщение, что в Тюри на улице Харидузе передвигается мужчина, у которого в руке нож.
Полицейские отреагировали на сообщение сразу, и мужчине неоднократно приказали положить нож на землю.
Поскольку мужчина сначала проигнорировал приказ, отреагировавший на происшествие полицейский направил на агрессивно настроенного мужчину свое табельное оружие и повторил приказ, на что мужчина положил нож на землю.
Полицейские задержали 55-летнего мужчину и доставили его в участок, где медики его осмотрели и доставили под опеку врачей. В ходе происшествия никто не пострадал.
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