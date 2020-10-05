По улицам Тюри разгуливал мужчина с ножом. Полиции пришлось пригрозить ему табельным оружием

Полицейские отреагировали на сообщение сразу, и мужчине неоднократно приказали положить нож на землю.

Поскольку мужчина сначала проигнорировал приказ, отреагировавший на происшествие полицейский направил на агрессивно настроенного мужчину свое табельное оружие и повторил приказ, на что мужчина положил нож на землю.

Полицейские задержали 55-летнего мужчину и доставили его в участок, где медики его осмотрели и доставили под опеку врачей. В ходе происшествия никто не пострадал.