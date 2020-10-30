По ней психушка плачет? Полиция расследует необычный случай семейного насилия(1)
Вопрос стоит так: защищали ли мать маленького ребенка от отца или у нее был бред?
Вопрос стоит так: защищали ли мать маленького ребенка от отца или у нее был бред?
Полиция расследует нетипичный случай насилия в близких отношениях, в котором 40-летняя женщина подозревается в неоднократном нападении на своего бывшего супруга, пишет Eesti Ekspress.
С одной стороны всё выглядит так, что мать хотела защитить от отца их общего ребенка и поэтому нападала на последнего. Однако, данные следствия не дают основания считать, что опасения матери за здоровье ребенка отвечали действительности, не иcключено, что ее действия обусловило возможное психическое заболевание.
В ходе первого нападения в апреле 2018 года женщина расцарапала мужчину ногтями и порвала его рубашку.
В феврале 2019 года женщина несколько раз ударила его руками-ногами и вновь поцарапала. Прибывшим на место происшествия полицейским женщина поначалу отказалась открывать дверь, сказав, что боится подхватить какую-либо болезнь.
Побитый мужчина рассказал полиции, что поведение женщины странное, у нее стремление всё контролировать. Он сообщил также, что у женщины принято постоянно мыть ребенка. Перед тем, как подойти к ребенку, отцу приходилось менять в ванной одежду, мыть руки и полоскать рот водкой.
Эксперт: у матери мог быть бред
Во время прошлогодних допросов женщина тоже хотела всё дезинфицировать. Она брала вещи в руки только салфетками, а ее поведение с ребенком, по мнению полиции, было нездоровым.
Полиция и прокуратура приняли решение проверить психическое состояние матери. Они не раз предлагали женщине возможность добровольно пройти психиатрическую экспертизу.
После ее отказов полиция попыталась сделать это принудительно, что удалось тоже не с первого раза.
В ходе экспертизы эксперту не удалось установить с женщиной достаточный контакт, и экспертиза провалилась. В результате у эксперта возникло подозрение, что женщина страдает бредом.
Защитник: PERH держит мать для зарабатывания денег
По ходатайству прокуратуры с санкции Харьюского уездного суда 20 февраля этого года женщину поместили против ее воли на один месяц под судебно-психиатрическое наблюдение. Это происходило в психиатрической клинике Северо-Эстонской региональной больницы (Põhja-Eesti regionaalhaigla — PERH).
С такой мерой не был согласен защитник женщины, юрист Меэлис Лейс. 9 марта в Таллиннском окружном суде он потребовал ее незамедлительного освобождения.
По словам Лейса, разлучение матери с маленьким ребенком угрожает благополучию обоих. "Речь идет об очень чувствительной женщине", заявил Лейс на судебном заседании, "человека поместили в больницу, она здорова, но может выйти оттуда больной".
Лейс также назвал возможной причиной удержания женщины желание больницы заработать на ней деньги.
Это утверждение рассердило помощника прокурора Кайди Каху. Она сказала, что обвинения в адрес больницы, что та удерживает женщину в своих бизнес-целях — безосновательные и злонамеренные.
По словам Каху, у следствия возникли обоснованные сомнения в психическом здоровье матери. "Она с самого начала всячески препятствовала расследованию. Отказывалась от прохождении экспертизы, пришлось вести ее принудительно. Слова защитника — прямая ложь".
Таллиннский окружной суд признал правоту прокуратуры и разрешил продолжить экспертизу. В день провозглашения судебного решения, 10 марта, эксперты свою работу закончили, и женщине разрешили покинуть больницу.
Государственный суд: нельзя необдуманно закрывать человека в больнице
Новый защитник женщины — адвокат Урмас Кыргесаар — попросил всё-таки Государственный суд дать оценку, было ли направление на принудительную психиатрическую экспертизу обоснованным?
Госсуд рассмотрел данный случай и высказал по нему 9 октября свою позицию. Если более простые дела рассматривает состав суда из трех судей, то на сей раз к делу были привлечена вся коллегия по уголовным делам — всего пять судей под председательством Саале Лаос.
В результате появилось важное решение, которое будет формировать общую судебную практику. Человека нельзя необдуманно против его воли помещать в лечебное учреждение. Экспертиза должна быть крайне необходимой. Это может обосновываться, к примеру, странным поведением и высказываниями подозреваемого, в том числе говорящими о бреде и галлюцинациях.
В данном случае, по мнению судей, экспертиза была оправданной: требовалось установить, было ли у женщины во время нападения на мужчину какое-то серьезное психическое расстройство. Это в свою очередь могло повлиять на установление ее вменяемости.
Пыхьяская окружная прокуратура сообщила газете Eesti Ekspress, что расследование уголовного дела завершается. Что будет дальше? Окончательного решения по состоянию на минувшую пятницу еще не было.
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