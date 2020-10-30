По ней психушка плачет? Полиция расследует необычный случай семейного насилия

Полиция расследует нетипичный случай насилия в близких отношениях, в котором 40-летняя женщина подозревается в неоднократном нападении на своего бывшего супруга, пишет Eesti Ekspress.

С одной стороны всё выглядит так, что мать хотела защитить от отца их общего ребенка и поэтому нападала на последнего. Однако, данные следствия не дают основания считать, что опасения матери за здоровье ребенка отвечали действительности, не иcключено, что ее действия обусловило возможное психическое заболевание.

В ходе первого нападения в апреле 2018 года женщина расцарапала мужчину ногтями и порвала его рубашку.

В феврале 2019 года женщина несколько раз ударила его руками-ногами и вновь поцарапала. Прибывшим на место происшествия полицейским женщина поначалу отказалась открывать дверь, сказав, что боится подхватить какую-либо болезнь.

Побитый мужчина рассказал полиции, что поведение женщины странное, у нее стремление всё контролировать. Он сообщил также, что у женщины принято постоянно мыть ребенка. Перед тем, как подойти к ребенку, отцу приходилось менять в ванной одежду, мыть руки и полоскать рот водкой.

Эксперт: у матери мог быть бред

Во время прошлогодних допросов женщина тоже хотела всё дезинфицировать. Она брала вещи в руки только салфетками, а ее поведение с ребенком, по мнению полиции, было нездоровым.

Полиция и прокуратура приняли решение проверить психическое состояние матери. Они не раз предлагали женщине возможность добровольно пройти психиатрическую экспертизу.

После ее отказов полиция попыталась сделать это принудительно, что удалось тоже не с первого раза.

В ходе экспертизы эксперту не удалось установить с женщиной достаточный контакт, и экспертиза провалилась. В результате у эксперта возникло подозрение, что женщина страдает бредом.

Защитник: PERH держит мать для зарабатывания денег

По ходатайству прокуратуры с санкции Харьюского уездного суда 20 февраля этого года женщину поместили против ее воли на один месяц под судебно-психиатрическое наблюдение. Это происходило в психиатрической клинике Северо-Эстонской региональной больницы (Põhja-Eesti regionaalhaigla — PERH).