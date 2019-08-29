По Эстонии прокатилась волна краж GPS-устройств с сельхозтехники: фермеры обещают за информацию до 5000 евро

Много сельскохозяйственных машин получилo вследствие краж повреждения, в результате чего техника вышла из строя и ее невозможно использовать. Кражи были как на севере Эстонии, например, в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Харьюмаа, так и на юге Эстонии.

„Для того, чтобы защитить свое имущество, фермеры снимают на ночь с техники антенны и более простые дополнительные устройства, и дорогая сельскохозяйственная техника, в основном, охраняется, но злоумышленникам все же удалось совершить кражи. А сейчас самое горячее время сбора урожая, урожай надо собрать и для этого нужна сельскохозяйственная техника в рабочем состоянии", — рассказал член правления Торгово-сельскохозяйственной палаты Эстонии Вахур Тыниссоо.

По словам Тыниссоо, украденные устройства стоят тысячи евро, не менее дороги и информация, которая пропала из памяти устройств, и потраченное время во пору сбора урожая, когда время очень дорого. „Фермеры ждут информацию, которая приведет к поимке воров, и готовы заплатить за это вознаграждение до 5000 евро", — подчеркнул он.