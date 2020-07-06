По делу о покупке секса у подростка осуждены трое мужчин, пять избежали наказания. В отношении известного соцдема еще идет производство

Õhtuleht пишет, что из 18 подозреваемых трое уже признаны виновными, а еще 7 уже отправлены под суд или же скоро туда попадут. Два случая, в том числе и касательно Интса, пока находятся на стадии производства.

В отношении 6 мужчин производство завершено: в одном случае в рамках оппортунитета, а в случае остальных 5 выяснилось, что они не совершали преступление.

Полиция узнала об этом инциденте во время расследования другого дела. Так как несовершеннолетние, занимающиеся проституцией, обычно не считают себя пострадавшими, то следователи узнают о происходящем косвенным путем — например, от родителя или внимательного гражданина.

Как ранее писал Delfi, секс-услуги продавали через интернет, и преступления совершались в разных местах в течение последних двух лет. Задержания проходили и в Таллинне и Харьюмаа, и в Южной Эстонии.

В Эстонии секс разрешен с 14 лет. Но покупка секс-услуг у лиц младше 18 лет наказуема в уголовном порядке. За это можно получить тюремное заключение сроком до трех лет.