Пляжный спасатель вытащил из озера тонувшего ребенка

В 12.15 охранник пляжа на озере Пюхаярве заметил, что семилетний мальчик на плавательном круге заплыл за буйки и оказался на пятиметровой глубине. Спасатель подплыл на лодке к мальчику и попросил того больше так не делать.

Когда ребенок стал грести к берегу, его круг перевернулся, мальчик выскользнул из него, ушел под воду и стал в панике цепляться за свою игрушку. Спасатель заметил, что мальчик не умеет плавать, взял его на лодку и доставил на берег.

Родители мальчика находились на пляже, но не заметили опасности. С просьбой более внимательно следить за ребенком спасатель передал мальчика родителям.

Водные спасатели G4S следят за отдыхающими на 21 пляже по всей Эстонии.