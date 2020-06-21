Пляжный спасатель вытащил из озера тонувшего ребенка
В воскресенье на побережье озера Пюхаярве пляжный спасатель из предприятия G4S пришел на помощь семилетнему мальчику, который оказался в беде на многометровой глубине.
В воскресенье на побережье озера Пюхаярве пляжный спасатель из предприятия G4S пришел на помощь семилетнему мальчику, который оказался в беде на многометровой глубине.
В 12.15 охранник пляжа на озере Пюхаярве заметил, что семилетний мальчик на плавательном круге заплыл за буйки и оказался на пятиметровой глубине. Спасатель подплыл на лодке к мальчику и попросил того больше так не делать.
Когда ребенок стал грести к берегу, его круг перевернулся, мальчик выскользнул из него, ушел под воду и стал в панике цепляться за свою игрушку. Спасатель заметил, что мальчик не умеет плавать, взял его на лодку и доставил на берег.
Родители мальчика находились на пляже, но не заметили опасности. С просьбой более внимательно следить за ребенком спасатель передал мальчика родителям.
Водные спасатели G4S следят за отдыхающими на 21 пляже по всей Эстонии.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Эксперт оценил планы SpaceX построить плавучий космодром
С чужим не пустят? Как вести себя на кассе "Пятёрочки"
Тактаров не смог промолчать: вот что он думает о Ефремове
Скончалась лжехирург Алена Верди