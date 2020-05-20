Первое крещение: полицейский новобранец спас жизнь человека!

Поиски, которые продолжались примерно 2,5 часа, осложнялись условиями на местности - на болотистой местности тяжело идти и собаке, и человеку. Тийссел на какое-то время даже потеpял след, так как рядом находилось стадо коров и их запахи несколько сбили четвероногого полицейского с толку. Но в какой-то момент собака рванула к куче камней и начала крутиться вокруг них. Там и был человек, лежавший на земле. Ему требовалась медицинская помощь, но жизнь вне опасности.

Тийссел - бельгийская овчарка, которая перешла на работу в полицию под руководство Рауля Бамберга всего пару месяцев назад и это первое серьезное достижение Тийселя.

Бельгийская овчарка - вторая по популярности порода собак в Департаменте полиции и погранохраны, таких собак в департаменте 30. Самые популярные немецкие овчарки, на службе сейчас 45 немецких овчарок. Всего в Департаменте полиции и погранохраны 82 служебные собаки.