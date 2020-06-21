Период вечеринок в разгаре: полиция получила ночью 73 сообщения о шумных гулянках

"Напоминаем, что так называемый ночной мир действует в рабочие дни с 22 вечера до 6 утра, по пятницам и субботам — с 24 до 7. Сегодня ночью мы получили по стране целых 73 сообщения о нарушении спокойствия", — пишет Департамент полиции и погранохраны в своем Twitter.

"Считайтесь со своими соседями, громкая ночная музыка и шум вечеринки могут им не понравиться".

Meenutame - tööpäeviti kestab öörahu 22-6 ning reedeti ja laupäeviti 24–7. Täna öösel saime üle riigi lausa 73 erinevat teadet öörahu rikkumistest. Arvestame oma naabritega, öine kõva muusika kuulamine või peo lärm ei pruugi neile meeldida. #Politsei 🦉 — Politsei (@Politsei) June 21, 2020