21.06.2020, 11:24

Период вечеринок в разгаре: полиция получила ночью 73 сообщения о шумных гулянках


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Период вечеринок в разгаре: полиция получила ночью 73 сообщения о шумных гулянках
Taavi Sepp

После отмены режима чрезвычайного положения и связанных с ним ограничений у многих наших сограждан возникло чувство свободы — можно вновь встречаться и весело проводить время с друзьями! К сожалению, есть и такие, кто в своем веселье перегибает палку.

"Напоминаем, что так называемый ночной мир действует в рабочие дни с 22 вечера до 6 утра, по пятницам и субботам — с 24 до 7. Сегодня ночью мы получили по стране целых 73 сообщения о нарушении спокойствия", — пишет Департамент полиции и погранохраны в своем Twitter.

"Считайтесь со своими соседями, громкая ночная музыка и шум вечеринки могут им не понравиться".

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