Период вечеринок в разгаре: полиция получила ночью 73 сообщения о шумных гулянках
После отмены режима чрезвычайного положения и связанных с ним ограничений у многих наших сограждан возникло чувство свободы — можно вновь встречаться и весело проводить время с друзьями! К сожалению, есть и такие, кто в своем веселье перегибает палку.
Соседи смеялись над крошечным домиком, но вид внутри их удивил
Скончалась лжехирург Алена Верди
Найдено слабое место у коронавируса
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила