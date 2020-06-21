Период вечеринок в разгаре: полиция получила ночью 73 сообщения о шумных гулянках
После отмены режима чрезвычайного положения и связанных с ним ограничений у многих наших сограждан возникло чувство свободы — можно вновь встречаться и весело проводить время с друзьями! К сожалению, есть и такие, кто в своем веселье перегибает палку.
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Зачем добавлять соль в воду для мытья полов