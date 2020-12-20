Перевозивший пассажиров паром сел близ Вормси на мель

Начальник Центра морской охраны Департамента полиции погранохраны (PPA) Александр Линд сообщил Delfi, что в 17.15 в центр поступил сигнал о том, что паром Reet сел близ Вормси на мель. "На борту находится 21 пассажир и пять членов экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал, течи на судне нет", - отметил он.

"Центр морской охраны вместе с собственником суда занимается организацией помощи. На место происшествия вышло судно PPA Valve на случай, если возникнет необходимость эвакуации людей".

Руководитель судоходной компании Kihnu Veeteed Андрес Лаасма рассказал, что на борту находятся пара десятков человек. "У судна крена нет, опасности для жизни-здоровья людей тоже нет", - сказал он. "Теплоход в стабильном положении, опасности затопления нет. Совместно с Центром морской охраны мы занимаемся организацией буксировки".

Судно Reet, построенное в 1971 году, работает на линии временно, пока основной паром Ormsö находится на плановом ремонте.