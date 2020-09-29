Перевернувшийся на квадроцикле волостной старейшина скончался

19 сентября в 11:38 Центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП в деревне Ойдрема в Пярнумаа, где перевернулся 36-летний мужчина на квадроцикле. В больницу доставили водителя квадроцикла, старейшину волости Ляэнеранна Микка Пиккметса, и его 4-летнего сына.

Мужчину на самолете Департамента полиции и погранохраны доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Ребенка скорая помощь также отвезла в больницу на осмотр. Насколько известно, он пострадал не очень сильно.

У ребенка был на голове велосипедный шлем, мужчина же ехал без шлема.