Перепутал газ и тормоз. На школьной парковке BMW прижал двух девочек к автобусу

Как сообщает полиция, в 15.10 Вырумаа на парковке около школы Кяэпа автомобиль BMW сдавал задним ходом. Две 14-летние девочки в результате ДТП их зажало между легковушкой и паркующимся школьным автобусом Volvo.
Полиция выяснила, что водитель BMW был трезв и обладает водительскими правами требуемой категории. По предварительным данным, он перепутал педали и вместо тормоза нажал на педаль газа.
Обеих девушек доставили в больницу. Насколько известно в данный момент, одна из них находится в стабильном состоянии, вторая - в более тяжелом.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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