06.10.2020, 18:32

Перепутал газ и тормоз. На школьной парковке BMW прижал двух девочек к автобусу

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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Сегодня после обеда в Йыгевамаа произошло ДТП в результате которого пострадали две школьницы. Их зажало между двигавшейся задним ходом легковушкой и паркующимся школьным автобусом.

Как сообщает полиция, в 15.10 Вырумаа на парковке около школы Кяэпа автомобиль BMW сдавал задним ходом. Две 14-летние девочки в результате ДТП их зажало между легковушкой и паркующимся школьным автобусом Volvo.

Полиция выяснила, что водитель BMW был трезв и обладает водительскими правами требуемой категории. По предварительным данным, он перепутал педали и вместо тормоза нажал на педаль газа.

Обеих девушек доставили в больницу. Насколько известно в данный момент, одна из них находится в стабильном состоянии, вторая - в более тяжелом.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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