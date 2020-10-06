Перепутал газ и тормоз. На школьной парковке BMW прижал двух девочек к автобусу

Как сообщает полиция, в 15.10 Вырумаа на парковке около школы Кяэпа автомобиль BMW сдавал задним ходом. Две 14-летние девочки в результате ДТП их зажало между легковушкой и паркующимся школьным автобусом Volvo.

Полиция выяснила, что водитель BMW был трезв и обладает водительскими правами требуемой категории. По предварительным данным, он перепутал педали и вместо тормоза нажал на педаль газа.

Обеих девушек доставили в больницу. Насколько известно в данный момент, одна из них находится в стабильном состоянии, вторая - в более тяжелом.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Kella 15:10 ajal jäid kaks 14-aastast tüdrukut Võrumaal Kääpa põhikooli juures parklas tagurdanud sõiduauto BMW ja parkinud koolibussi Volvo vahele. Kiirabi toimetas mõlemad tüdrukud haiglasse. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. #LõunaP #Politsei — Politsei (@Politsei) October 6, 2020