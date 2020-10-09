09.10.2020, 07:10

Переходивший дорогу семилетний мальчик попал под машину


EST 5
Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Kiirabiauto (pilt on illustratiivne).Foto: Ilmar Saabas

Вчера под машину попал семилетний мальчик, переходивший дорогу.

Авария произошла около 19 часов возле Вильянди мнт, 77, где легковой автомобиль под управлением 33-летнего мужчины сбил семилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Мальчика доставили в Рапласкую больницу.

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