09.10.2020, 07:10
Переходивший дорогу семилетний мальчик попал под машину
Вчера под машину попал семилетний мальчик, переходивший дорогу.
Вчера под машину попал семилетний мальчик, переходивший дорогу.
Авария произошла около 19 часов возле Вильянди мнт, 77, где легковой автомобиль под управлением 33-летнего мужчины сбил семилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Мальчика доставили в Рапласкую больницу.
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