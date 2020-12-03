03.12.2020, 08:46
Переходившая дорогу по пешеходному переходу женщина оказалась под колесами автомобиля(32)
Вчера в Таллинне на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину.
Вчера в Таллинне на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину.
02.12.2020 в 17:45 произошла авария возле Техника, 71 в Таллинне, где, по предварительным данным, 54-летний мужчина на легковом Opel Insignia наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на 33-летнюю женщину.
Пешеход доставили с места происшествия в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Как мы уже писали ранее, вчера в Таллинне пострадали и другие пешеходы. Читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
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