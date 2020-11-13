Переехавший полицейских 25-летний Даниил: подумал, что они бандиты, которые хотели отнять у меня кокаин

В Харьюском уездном суде рассматривается уголовное дело, касающееся событий, которые произошли 19 февраля этого года в столичном районе Ласнамяэ, пишет ohtuleht.ee.

Тогда двое сотрудников отдела по борьбе с наркотиками Пыхьяской префектуры отправились утром на парковку у магазина Selver на улице Кярбери, чтобы задержать 25-летнего мужчину. У стражей порядка были основания подозревать, что тот продает наркотики.

25-летний гражданин Эстонии — а это был Даниил — дал на своем "Опеле" газу и врезался сначала в пытавшийся преградить ему путь полицейский автомобиль (гражданской расцветки), а затем наехал на вышедшего из машины полицейского. В результате "Опель" переехал через ноги одного (24-летнего) полицейского, а потом — через стопу другого (30). Правоохранителей доставили скорой помощью в больницу.

Подсудимому удалось скрыться на своем "Опеле" с места происшествия. Началась масштабная полицейская операция, которая вскоре дала свои плоды: в 11 часов пустой автомобиль преступника был найден в Маарду. Спустя полчаса водитель "Опеля" сам пришел в Ида-Харьюское отделение полиции и был там задержан.

Сегодня Даниил изложил суду свою версию произошедшего. Он признал, что поехал на парковку, чтобы продавать там кокаин. Когда внезапно вокруг его автомобиля возникли вооруженные люди, он якобы запаниковал.

Прокурор словам Даниила не верит.