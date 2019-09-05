05.09.2019, 11:48
Пенсионер получил семь лет за попытку убийства человека молотком для отбивки мяса(2)
Харьюский уездный суд осудил на шесть лет лишения свободы 70-летнего Василия Коваленко, который пытался убить другого человека молотком для мяса. К этому сроку прибавили еще год, так как мужчина еще не отбыл предыдущее наказание, назначенное ему за семейное насилие.
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