Пенсионер получил семь лет за попытку убийства человека молотком для отбивки мяса

Августовским утром прошлого года Коваленко пришел в одну из таллиннских квартир, где напал на находившегося там человека. Озлобленный мужчина был вооружен молотком для отбивки мяса, которым он стал быть свою жертву по голове.

Потерпевший пытался закрыть голову руками, но подсудимый продолжал избиение, нанеся своей жертве многочисленные раны головы. У пострадавшего открылось артериальное кровотечение, что рассматривается как опасная для жизни травма.

Нанося пострадавшему по голове множественные удары молотком для мяса, Коваленко, по мнению суда, должен был понимать, что может убить человека.

К счастью, жертве в какой-то момент удалось вырваться и убежать.

Суд приговорил обвиняемого к шести годам тюремного заключения. В апреле прошлого года за семейное насилие Коваленко получил год условно и находился на испытательном сроке. Теперь это наказание будет обращено к реальному исполнению.

Осужденный должен будет оплатить судебные расходы в размере 1289 евро.

Приговор не вошел в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней.