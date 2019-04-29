29.04.2019, 19:45

Педофил остается на свободе: хранивший около 200 000 файлов детского порно мужчина получил условный срок

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Педофил остается на свободе: хранивший около 200 000 файлов детского порно мужчина получил условный срок
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Reporters

Сегодня Харьюский уездный суд в рамках согласительного производства признал Вейкко Клааса виновным во владении детской порнографией и ее хранении. В тюрьму его не посадят.

В месте проживания Клааса нашли шесть внешних жестких дисков, на которых было в общей сложности около 200 000 фото- и видеофайлов.

Фотографии и видео изображали молодых людей младше 18 и 14 лет в эротических и порнографических ситуациях. За владение файлами и их хранение суд назначил Клаасу два года условного заключения с испытательным сроком в 2,5 года.

Вдобавок мужчина должен заплатить около 1500 евро судебных расходов и пройти социальную программу. Клаас может обжаловать приговор в течение 15 дней.

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