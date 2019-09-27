Патрульная машина полиции ехала на вызов и попала в аварию. Сотрудник получил травму

Окрашенная в цвета полиции Škoda ехала по улице Техника в направлении Палдиского шоссе. По предварительным данным, у двигавшейся полицейской машины горел проблесковый маячок, и работала сирена.

С второстепенной дороги - улицы А.Адамсони - выехала и врезалась в полицейскую машину легковушка Subaru.

В аварии пострадал находившийся в полицейской машине патрульный, 23-летний молодой человек, которого отвезли для медицинского осмотра в больницу. Медики Скорой помощи также осмотрели на месте водителя Škoda, 24-летнего полицейского, а также водителя Subaru - 43-летнюю женщину и находившегося с ней 10-летнего мальчика, госпитализация им не потребовалась.

Оба водителя были трезвые.