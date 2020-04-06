Патрули Спасательного департамента: правила режима ЧС чаще всего нарушают молодежь и пожилые люди

С начала года до 5 апреля уже зарегистрировано 252 пожара в лесах и на открытой местности по всей Эстонии. Причиной возгораний становилось и поджигание сухой прошлогодней травы, что заставляет беспокоиться. Люди, как правило, недооценивают погоду при разжигании огня, и это приводит к обширным ландшафтным пожарам.

Благодаря патрулированию выяснилось, что большинство людей придерживаются ограничений на передвижение во время ЧС и понимают их необходимость. Однако большие компании, проводящие время на природе, молодежь и пожилые люди заставляют беспокоиться, так как все они нарушают введённые ограничения.

”Хотя город сейчас кажется пустым, я заметил, что люди собираются у магазинов. В день пенсии на прошлых выходных пенсионеры пришли в магазины за покупками, нарушая правило 2+2. Мы провели с ними разъяснительную работу и повторили правила поведения во время ЧС”, — сказал глава раплаской команды спасателей Виллу Пихлакас.

”Мы видели компании молодых людей на улицах, но видя спасательную машину, они разбегались. Можно сделать вывод, что об ограничениях знают, но их не придерживаются”, — сказал начальник тартуской команды в Аннелинна Йаано Мааск.

На этой неделе метеослужба прогнозирует теплую погоду — выше 10 градусов тепла. Местами температура поднимется до 17 градусов тепла. В связи с ограничениями, введенными для борьбы с распространением коронавируса, Спасательный департамент советует перенести все встречи с близкими людьми и выходить на улицу по одному, вдвоем или только в кругу семьи, держа дистанцию от других людей минимум два метра.

Также Спасательный департамент напоминает, что в пожароопасный период костер можно разводить только в специально отведенных для этого местах, придерживаясь правил пожарной безопасности. Сжигание прошлогодней сухой травы запрещено круглогодично.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!