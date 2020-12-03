Пассажирский автобус вылетел в кювет: люди застряли в салоне

В 15:48 поступило сообщение, что на 5-м км шоссе Локса-Суурпеа в деревне Суурпеа волости Куусалу пассажирский автобус выехал в кювет, передала полиция. На момент аварии в автобусе находились семь пассажиров, никто из них не пострадал.

Насколько известно на данный момент, автобус выехал направо с шоссе, мягкая обочина дороги не выдержала вес автобуса и он съехал в кювет. Автобус не перевернулся, но люди не могли самостоятельно выбраться из него.

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