Пассажирский автобус вылетел в кювет: люди застряли в салоне
Во второй половине дня в четверг, 3 декабря, в волости Куусалу Харьюского уезда в кювет съехал пассажирский автобус, спасатели помогли людям выбраться из автобуса, пишет RusERR.
Во второй половине дня в четверг, 3 декабря, в волости Куусалу Харьюского уезда в кювет съехал пассажирский автобус, спасатели помогли людям выбраться из автобуса, пишет RusERR.
В 15:48 поступило сообщение, что на 5-м км шоссе Локса-Суурпеа в деревне Суурпеа волости Куусалу пассажирский автобус выехал в кювет, передала полиция. На момент аварии в автобусе находились семь пассажиров, никто из них не пострадал.
Насколько известно на данный момент, автобус выехал направо с шоссе, мягкая обочина дороги не выдержала вес автобуса и он съехал в кювет. Автобус не перевернулся, но люди не могли самостоятельно выбраться из него.
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