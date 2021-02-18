Пандемия породила новый вид криминала: подделка сертификатов тестирования

Платное тестирование по PCR-методу для людей, у который по причине симптомов нет направления, стоит в Synlab 58 евро. Если человек желает получить бумажный сертификат, то придется доплатить еще 7 евро. В электронном виде он выдается бесплатно.

На вчерашней пресс-конференции член правления Synlab Eesti Райнар Аамисепп упомянул на вчерашней пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, что сертификатами стали торговать из-под полы — их предлагают людям, которые не прошли тест.

Как выглядит данное мошенничество? Начальник отдела услуг Synlab Карин Калликорм с сожалением констатирует, что подделывают все виды документов.

"Способы подделки PCR-сертификата бывают разные. Нам известны несколько случаев, когда люди сами незаконно обновляли данные ранее выданного сертификата. А на этой неделе до нас дошла информация об организованном процессе подделки. В одном случае фальсификатор взял за сертификат деньги, в другом случае человек подделал для других людей сертификаты бесплатно, изменив там личные данные", — сообщила она.

Подобное деяние, естественно, является преступлением. Министр внутренних дел Кристиан Яани рассказал сегодня на пресс-конференции правительства, что представители Департамента полиции и погранохраны совместно с сотрудниками Sylanb провели соответствующую проверку в Таллиннском аэропорту. Из 500 путешественников пятеро имели поддельные сертификаты. "Рано или поздно это вскрывается", — заметил Яани.

По факту подделки документов возбуждены уголовные дела.

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