Отсидевшему в тюрьме 36 лет Олегу Пятницкому вновь отказали в условно-досрочном освобождении
Приговоренный к пожизненному тюремному заключению Олег Пятницкий (60) в очередной раз не сумел добиться условно-досрочного освобождения, пишет rus.err.ee.
Приговоренный к пожизненному тюремному заключению Олег Пятницкий (60) в очередной раз не сумел добиться условно-досрочного освобождения, пишет rus.err.ee.
Олег Пятницкий был осужден решением Верховного суда ЭССР 13 декабря 1983 года за кражу и был приговорен к четырем годам лишения свободы.
Два года спустя, за совершенные в тюрьме убийство, ограбление, изнасилование, противоестественное удовлетворение сексуальных потребностей и хулиганство Пятницкий был приговорен к 15 годам лишения свободы.
В 1992 году Верховный суд Эстонии признал Пятницкого виновным в убийстве еще одного заключенного и приговорил его к смертной казни, но в 1993 году президент Леннарт Мери помиловал Пятницкого, и смертная казнь была заменена на пожизненное заключение в тюрьме строгого режима.
Осенью 2002 года Таллиннский городской суд признал Пятницкого виновным в нанесении серьезных телесных повреждений сокамернику и приговорил его к 9 годам лишения свободы, но это наказание покрывается пожизненным сроком.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Уже известен диагноз убитой любовницы экс-главы Раменского района
Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью
Какие слова лучше не говорить в русской тюрьме
Мать подростка-убийцы вела дневник