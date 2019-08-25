Отсидевшему в тюрьме 36 лет Олегу Пятницкому вновь отказали в условно-досрочном освобождении

Олег Пятницкий был осужден решением Верховного суда ЭССР 13 декабря 1983 года за кражу и был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Два года спустя, за совершенные в тюрьме убийство, ограбление, изнасилование, противоестественное удовлетворение сексуальных потребностей и хулиганство Пятницкий был приговорен к 15 годам лишения свободы.

В 1992 году Верховный суд Эстонии признал Пятницкого виновным в убийстве еще одного заключенного и приговорил его к смертной казни, но в 1993 году президент Леннарт Мери помиловал Пятницкого, и смертная казнь была заменена на пожизненное заключение в тюрьме строгого режима.

Осенью 2002 года Таллиннский городской суд признал Пятницкого виновным в нанесении серьезных телесных повреждений сокамернику и приговорил его к 9 годам лишения свободы, но это наказание покрывается пожизненным сроком.