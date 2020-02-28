Отрезавший голову своей жене житель Ласнамяэ получил 17 лет тюрьмы

Подробную историю "ласнамяэского расчленителя" можно прочитать ЗДЕСЬ.

С учетом ранее неотбытого наказания он был приговорен к 17 годам, пяти месяцам и 26 дням тюремного заключения, пишет RusERR.

В законную силу решение не вступило.

Тело жертвы было найдено 9 января 2019 года в квартире на улице Викерлазе в столичном районе Ласнамяэ, подозреваемый был задержан там же.

По данным следствия, само убийство произошло еще в рождественские праздники в декабре, а в последующие две недели Игорь Лийва, находившийся в глубоком запое, остался в квартире вместе с трупом и продолжил употребление алкоголя.

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