Отрезавший голову своей жене житель Ласнамяэ получил 17 лет тюрьмы

Харьюский уездный суд в пятницу признал 43-летнего Игоря Лийва виновным в жестоком убийстве своей жены — он нанес ей удар ножом в сердце, а затем отрезал голову.
Подробную историю "ласнамяэского расчленителя" можно прочитать ЗДЕСЬ.
С учетом ранее неотбытого наказания он был приговорен к 17 годам, пяти месяцам и 26 дням тюремного заключения, пишет RusERR.
В законную силу решение не вступило.
Тело жертвы было найдено 9 января 2019 года в квартире на улице Викерлазе в столичном районе Ласнамяэ, подозреваемый был задержан там же.
По данным следствия, само убийство произошло еще в рождественские праздники в декабре, а в последующие две недели Игорь Лийва, находившийся в глубоком запое, остался в квартире вместе с трупом и продолжил употребление алкоголя.
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