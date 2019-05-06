Отбывающему пожизненный срок Устименко дали еще восемь лет за покушение на надзирателя

Устименко подал ходатайство о том, чтобы не участвовать в оглашении приговора по состоянию здоровья. Уездный суд, вдобавок к пожизненному заключению, приговорил Устименко к еще восьми годам тюремного заключения. Суд оправдал Устименко по обвинению в угрозах надзирателю, потому что они не нашли подтверждения.

Николая Лиличкина за подстрекательство к покушению на убийство приговорили к восьми годам, двум месяцам и 11 дням тюремного заключения. Если бы не это, он освободился бы в этом году всего через несколько месяцев.

Отбывающего длительный тюремный срок за стрельбу в полицейского Николая Лиличкина обвинили в том, что он подстрекал приговоренного к пожизненному заключению Юрия Устименко убить тюремного охранника.

Ключевой эпизод дела произошел 14 февраля 2017 года, когда Устименко, внявший наставлениям Лиличкина, набросился с бритвенным лезвием на 50-летнего тюремного охранника, сообщал ранее rus.err.ee.

Сначала он ударил его в шею, а когда тот прикрылся рукой, еще один удар последовал в руку.

Избежать трагедии помогло вмешательство коллег потерпевшего, которые скрутили дебошира.

Согласно обвинительному заключению, Устименко напал на охранника с целью убийства, желая отомстить ему за его профессиональную деятельность. А обвинение в подстрекательстве к убийству предъявили Лиличкину. По версии следствия, он призывал Устименко отрезать охраннику голову, выступал в роли морального наставника и, давая инструкции, способствовал последовавшей за этим попытке убийства. Также Лиличкина обвинили в том, что 24 июня 2017 года он ударил тюремного охранника ногой.