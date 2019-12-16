16.12.2019, 09:10

От утечки газа в квартире в Пыхья-Таллинне пострадал ребенок

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Gaasipliit
GaasipliitFoto: Anni Õnneleid

В воскресенье из-за отравления угарным газом в столичном районе Пыхья-Таллинн в больнице оказался ребенок.

Вызов в квартиру на улице Ситси поступил спасателям 15 декабря в 18:39, сообщает rus.err.ee.

Прибывшие на место спасатели установили, что концентрация угарного в квартире составляла 144 промилле. Они перекрыли кран системы газоснабжения и проветрили помещения.

Скорая помощь доставила в больницу находившегося в квартире ребенка.

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