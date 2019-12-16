16.12.2019, 09:10
От утечки газа в квартире в Пыхья-Таллинне пострадал ребенок
В воскресенье из-за отравления угарным газом в столичном районе Пыхья-Таллинн в больнице оказался ребенок.
В воскресенье из-за отравления угарным газом в столичном районе Пыхья-Таллинн в больнице оказался ребенок.
Вызов в квартиру на улице Ситси поступил спасателям 15 декабря в 18:39, сообщает rus.err.ee.
Прибывшие на место спасатели установили, что концентрация угарного в квартире составляла 144 промилле. Они перекрыли кран системы газоснабжения и проветрили помещения.
Скорая помощь доставила в больницу находившегося в квартире ребенка.
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