От утечки газа в квартире в Пыхья-Таллинне пострадал ребенок

Вызов в квартиру на улице Ситси поступил спасателям 15 декабря в 18:39, сообщает rus.err.ee.

Прибывшие на место спасатели установили, что концентрация угарного в квартире составляла 144 промилле. Они перекрыли кран системы газоснабжения и проветрили помещения.

Скорая помощь доставила в больницу находившегося в квартире ребенка.