30.01.2020, 13:19

От отравления угарным газом скончалась пожилая женщина


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От отравления угарным газом скончалась пожилая женщина
Henri-Kristian Kirsip

В среду полиции сообщили, что в квартире на улице Койду в Тамсалу было найдено безжизненное тело 79-летней женщины.

Следов насилия на теле обнаружено не было. По имеющимся на данный момент данным, есть основания считать, что женщина скончалась от отравления угарным газом.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело.

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