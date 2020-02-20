Осужденный за убийство пожилого гея мужчина отправится в тюрьму

Полиция задержала местного молодого человека Рудольфа-Михкеля (29), который поначалу сознался в совершении преступления, но потом стал всё отрицать.

Однако на проходившем в Курессааре судебном процессе молодой человек был признан виновным в убийстве и избиении, приговор — лишение свободы сроком на 10 лет.

Признательные показания Рудольфа-Михкеля его адвокат назвал самооговором.

Окружной суд оставил приговор Рудольфу-Михкелю без изменений. Будущее молодого человека зависело от того, станет ли Государственный суд по ходатайству адвокатов обсуждать это дело или нет.

В среду стало известно, что Государственный суд не принял дело к рассмотрению. Это означает, что обвинительный приговор вступает в силу, и Рудольф-Михкель отправится в места лишения свободы отбывать назначенное наказание.

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