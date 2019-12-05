Осужденные по делу об обмене земель просят пересмотра приговора
Признанные в 2014 году виновными по делу об обмене земель экс-директор Земельного департамента Калев Кангур, бывший министр окружающей среды Виллу Рейльян и крупный бизнесмен Тоомас Аннус настаивают на своем оправдании в Госсуде в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, пишет rus.err.ee.
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