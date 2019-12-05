Осужденные по делу об обмене земель просят пересмотра приговора

Поводом для таких ходатайств стало весеннее решение Европейского суда по правам человека, посчитавшего, что часть использованных в деле улик были добыты запрещенным путем.

Государственный суд на момент публикации новости не принял решение по поступившим ходатайствам.

"Если будет установлено, что основания для пересмотра дела имеются, то предыдущие решения отменяют, а судебное разбирательство возобновляется", - пояснили в суде.

В 2014 году Кангура и Рейльяна признали виновными в получении мзды, а Аннуса - в даче взятки.