Осужденные по делу об обмене земель просят пересмотра приговора
Признанные в 2014 году виновными по делу об обмене земель экс-директор Земельного департамента Калев Кангур, бывший министр окружающей среды Виллу Рейльян и крупный бизнесмен Тоомас Аннус настаивают на своем оправдании в Госсуде в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, пишет rus.err.ee.
Шведские спортсменки высмеяли беременных российских лыжниц
Что выяснили следователи по факту смерти Исаева
Муж Гузеевой рассказал в Ереване о наболевшем
Почему китайские туристы скупают в Петербурге янтарь, - ученые