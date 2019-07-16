Осужденного за покушение на бывшего комиссара полиции могут освободить досрочно

Согласно обвинению, 9 июня 2002 года на перекрестке улиц Кеэмия и Эндла в Таллинне, когда машина бывшего комиссара полиции стала делать поворот, Махов произвел два выстрела. Вейко Кулла и его жена Айви были ранены, находившиеся в салоне автомобиля дети не пострадали.

Попытку убийства Кулла, бывшего в то время руководителем службы внутреннего контроля охранной фирмы Falck Eesti, связывают с предотвращением кражи топлива из цистерн Eesti Raudtee.

Официально срок наказания Сергея Махова истечет 1 августа 2020 года.