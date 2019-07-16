Осужденного за покушение на бывшего комиссара полиции могут освободить досрочно(1)
В начале августа Вируский уездный суд рассмотрит возможность досрочного освобождения из тюрьмы Сергея Махова (42), пытавшегося летом 2002 года убить бывшего комиссара полиции, а затем ведущего специалиста фирмы Falck Вейко Кулла и его жену, пишет rus.err.ee.
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