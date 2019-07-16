Осужденного за покушение на бывшего комиссара полиции могут освободить досрочно

В начале августа Вируский уездный суд рассмотрит возможность досрочного освобождения из тюрьмы Сергея Махова (42), пытавшегося летом 2002 года убить бывшего комиссара полиции, а затем ведущего специалиста фирмы Falck Вейко Кулла и его жену, пишет rus.err.ee.
Согласно обвинению, 9 июня 2002 года на перекрестке улиц Кеэмия и Эндла в Таллинне, когда машина бывшего комиссара полиции стала делать поворот, Махов произвел два выстрела. Вейко Кулла и его жена Айви были ранены, находившиеся в салоне автомобиля дети не пострадали.
Попытку убийства Кулла, бывшего в то время руководителем службы внутреннего контроля охранной фирмы Falck Eesti, связывают с предотвращением кражи топлива из цистерн Eesti Raudtee.
Официально срок наказания Сергея Махова истечет 1 августа 2020 года.
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