04.10.2019, 20:49
Осторожно, заморозки! На скользкой Таллиннской окружной дороге столкнулись три автомобиля
В пятницу вечером температура неожиданно понизилась до минуса и дороги стали скользкими, из-за чего на Таллиннской окружной дороге столкнулись три автомобиля.
В трех машинах было восемь человек, никто из них не пострадал. Движение по окружной дороге в сторону Петербургского шоссе нарушено.
В пятницу вечером температура неожиданно понизилась до минуса и дороги стали скользкими, поэтому по всему Таллинну произошло много небольших аварий.
Полиция призывает водителй учитывать состояние дорог и придерживаться небольшой скорости.
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