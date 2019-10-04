04.10.2019, 20:49

Осторожно, заморозки! На скользкой Таллиннской окружной дороге столкнулись три автомобиля


rus.delfi.ee
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Politseipildid
Pilt on illustratiivne, tegelikult oli õues juba pimedamFoto: Andres Putting

В пятницу вечером температура неожиданно понизилась до минуса и дороги стали скользкими, из-за чего на Таллиннской окружной дороге столкнулись три автомобиля.

В трех машинах было восемь человек, никто из них не пострадал. Движение по окружной дороге в сторону Петербургского шоссе нарушено.

В пятницу вечером температура неожиданно понизилась до минуса и дороги стали скользкими, поэтому по всему Таллинну произошло много небольших аварий.

Полиция призывает водителй учитывать состояние дорог и придерживаться небольшой скорости.

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